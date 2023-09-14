العراق يعلن القبض على 7 إرهابيين

العراق يعلن القبض على 7 إرهابيينأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الخميس القبض على سبعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي الأنبار غربي البلاد، ونينوى شمالها.

وأفادت المديرية في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية بأن عمليات القبض على العناصر تمت بشكل منفصل، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في مواقع المسؤولية، مشيرة إلى أنه جرى نصب كمائن محكمة لهؤلاء العناصر في مناطق الصقور والموظفين وقريتي أبو كدور والبوير والجدعة وحي الشفاء .

يشار إلى أن القوات العراقية لا تزال تلاحق بقايا فلول تنظيم داعش بمختلف محافظات البلاد، لا سيما وأن المسلحين يقومون بين الحين والآخر باستهداف عناصر الجيش والشرطة والأمنيين على حد سواء، عبر كمائن وهجمات مسلحة.