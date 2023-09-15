العالم اليوم - أزمة بين دولتين جارتين بسبب "قناة ري".. وإغلاق كامل للحدود

انتم الان تتابعون خبر أزمة بين دولتين جارتين بسبب "قناة ري".. وإغلاق كامل للحدود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 05:19 صباحاً - تتفاقم أزمة في منطقة الكاريبي، حيث أعلنت جمهورية الدومينيكان الخميس أنها أغلقت حدودها مع هايتي احتجاجا على بناء جارتها قناة للري، يغذيها نهر مشترك بين البلدين.

وقال رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر خلال زيارة لقاعدة عسكرية، إنه "اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة، ستغلق حدود جمهورية الدومينيكان بأكملها برا وبحرا وجوا. ستغلق طالما لزم الأمر حتى يتوقف هذا العمل الاستفزازي".

وردت حكومة هايتي على قرار جارتها، بالتأكيد على أن بناء القناة "خطوة سيادية بحتة".

وقالت في بيان: "يمكن لجمهورية هايتي أن تتخذ بشكل سيادي القرارات المتعلقة باستغلال مواردها الطبيعية"، مؤكدة أن الحوار "كان جاريا" بين البلدين قبل صدور هذا "الإعلان الأحادي الجانب" من جانب الدومينيكان.

وأضاف البيان أن لهايتي "مطلق الحق" في أخذ مياه من نهر ماساكر "وفقا لاتفاقية عام 1929".

لكن أبي نادر شدد على أن بناء هذه القناة "استفزاز لن تقبله" حكومته، التي سبق أن شددت سياستها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق بناء جدار حدودي وزيادة المداهمات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، أكد أبي نادر أن الحوار لا يزال مفتوحا مع هايتي، التي تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب عنف العصابات.

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