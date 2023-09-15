العالم اليوم - "مصدر" الإماراتية تعلن مشاركتها كشريك رئيسي في "COP28"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - الشركة الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة - مشاركتها كشريك رئيسي في الطريق نحو مؤتمر الأطراف "COP28" وذلك تكريساً لمساهمتها الفاعلة في تحقيق أهدف دولة الإمارت في مجال الطاقة المتجددة ودعم جهود الدولة في قيادة المؤتمر الذي تستضيفه هذا العام.

وكشريك رئيسي في خارطة الطريق إلى مؤتمر (COP28)، سوف يكون لشركة "مصدر" حضور بارز على مدار فترة المؤتمر الممتدة لـ 12 يوماً، حيث سيكون لديها برنامج مكثف من الفعاليات والأنشطة والنقاشات والمنتديات.

وسوف تستهدف فعاليات الشركة مجموعة واسعة من شرائح الجمهور، كما ستولي أهمية خاصة لدعم قادة الاستدامة من النساء والشباب الذين يتطلعون لبناء مسيرة مهنية في مجال الاستدامة.

كما يسلّط جناح "مصدر"، الواقع في مركز انتقال الطاقة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، الضوء على مسيرة الشركة وإنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ تأسيسها في عام 2006 تحت إشراف الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي.

وسيكون بإمكان زوار الجناح الإطلاع على دور "مصدر" البارز في دعم تحقيق التزامات ومستهدفات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والتعرف على هدفها بأن تصبح أكبر شركة في مجال الطاقة المتجددة ورائدة في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم بحلول عام 2030، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المساهمين في تحقيق التحول في مجال الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نحن سعداء بالمشاركة كشريك رئيسي في خارطة الطريق إلى مؤتمر COP28، حيث سنغتنم هذه الفرصة لابراز سجل الشركة الحافل ودورها في تعزيز نشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تسهم في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية".

وأشار الرمحي إلى أن "مصدر" ستركز جهودها لضمان أن يحقق مؤتمر (COP28) النجاح المطلوب تحت قيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس الإدارة والرئيس المعين للمؤتمر.

وقال: "نحن ندرك بأن مكافحة تغير المناخ لن تنتهي بختام المؤتمر، لذلك فإن برنامج فعاليات الشركة خلال مؤتمر COP28 سوف يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والجيل القادم في قيادة جهود الاستدامة العالمية".

وتشمل قائمة مبادرات "مصدر" الاستراتيجية التي ستقيمها خلال مؤتمر (COP28)، انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة "مصدر" بهدف تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

وتضم فعاليات الأسبوع خلال المؤتمر منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" التي تدعم المرأة لتكون مساهماً فاعلاً في جهود التغيير المستدام، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التي تركّز على تطوير مهارات الشباب وتمكينهم لكي يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل، كما سيتم استضافة عدد من الفعاليات الأخرى خلال المؤتمر.

وباعتبارها شركة إماراتية رائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، فقد توسعت أنشطة "مصدر" العالمية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع وجود مشاريع جديدة للطاقة المتجددة قيد التطوير حالياً في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والأميركتين.

ويشمل ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في جنوب شرق آسيا، ومحطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في أذربيجان.

وتنتشر مشاريع "مصدر" في أكثر من 40 دولة في 6 قارات، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 غيغاواط باستثمارات تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، وتتطلع الشركة لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.