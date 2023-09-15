العالم اليوم - بعد حديث عن "كبش فداء".. مانشستر يونايتد يعاقب سانشو

انتم الان تتابعون خبر بعد حديث عن "كبش فداء".. مانشستر يونايتد يعاقب سانشو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 10:22 صباحاً - أعلن مانشستر يونايتد، الخميس، غياب جيدون سانشو عن تدريبات الفريق بسبب "مشكلة انضباط".

كان سانشو ادعى على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح "كبش فداء" بعد استبعاده من تشكيلة مان يونايتد خلال خسارته 3-1 أمام أرسنال في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مان يونايتد في بيان: "سيبقى جيدون سانشو في برنامج تدريب شخصي بعيدا عن مجموعة الفريق الأول في انتظار حل مشكلة انضباط بالفريق".

وبدوره، صرح المدير الفني لمان يونايتد، إريك تين هاغ، بأن المهاجم تم استبعاده من مباراة أرسنال بسبب أدائه في التدريبات.

ولم يأت سانشو على ذكر تين هاغ في منشوره على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ولكن تم اعتبار كلامه على نطاق واسع ردا على تعليقات المدير الفني.

وقال الدولي الإنجليزي إنه لن يسمح للناس بقول أشياء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها...لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلا".

وانضم سانشو (23 عاما)، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى السعودية خلال نافذة الانتقالات الأخيرة، إلى مان يونايتد من بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار آنذاك) في عام 2021.