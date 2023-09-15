العالم اليوم - إطلاق "لونيت" للاستثمارات البديلة بأصول تتخطى 50 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر إطلاق "لونيت" للاستثمارات البديلة بأصول تتخطى 50 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 02:18 مساءً - كشفت "شيميرا للاستثمار" الإماراتية، عن إطلاقها شركة جديدة لإدارة الاستثمارات البديلة مقرها أبوظبي، بأصول مُدارة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان "تأسيس لونيت يأتي في أعقاب جهود متعددة الأطراف لإنشاء شركة مستقلة لإدارة الاستثمار، ومقرها أبوظبي، وهي تخدم الأسواق العالمية".

وأضافت "ستستثمر لونيت في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الالتزامات مع الشركاء المحددين والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية".

وأضافت الشركة أنها ستستثمر أيضا في الأسواق العامة، إلى جانب تركيزها على القطاع الخاص، وستستهدف المستثمرين من المؤسسات والمكاتب العائلية، وقالت إنها واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووقعت لونيت، اتفاقيات لإدارة حسابات منفصلة على المدى الطويل مع العديد من العملاء، وستدير أصولهم الحالية، وقالت إنها ملتزمة بتخصيص رؤوس أموال جديدة.

يذكر أن "شيميرا للاستثمار"، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "رويال غروب" في أبوظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة.