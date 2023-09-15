العالم اليوم - تباين موقف فرنسا وأميركا بالنيجر.. كيف يخدم المجلس العسكري؟

انتم الان تتابعون خبر تباين موقف فرنسا وأميركا بالنيجر.. كيف يخدم المجلس العسكري؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 02:18 مساءً - تطوران يبرزان في أزمة النيجر وعلاقاتها الخارجية، الأول فرنسي مع إعلان باريس أنه تم إطلاق مسؤول فرنسي كان محتجزا في النيجر الأسبوع الماضي، والثاني أميركي مع إعلان البنتاغون أن القوات الأميركية استأنفت مهمات مكافحة الإرهاب من قواعدها بالنيجر بالاتفاق مع المجلس العسكري.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، جان بيار ميلالي:

لم يتبين حتى الآن أي تعليق على هذه المستجدات في النيجر، ولكن هذا يقوي انطباع البعض بأن سياسة أميركا في النيجر لا تتطابق مع الموقف الفرنسي.

المجلس العسكري ليس لديه سياسة واضحة، وهذا ليس بإيجابيا لبلد فقير مثل النيجر.

ليس هناك تحركات فرنسية للتحضير لهجوم عسكري في النيجر.

المجلس العسكري يردد بعض الأخبار الاستخبارية غير الصحيحة.

من جانبه، قال كبير الباحثين في معهد هدسون، والضابط السابق في المخابرات العسكرية، مايكل بريجنت: