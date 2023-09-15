العالم اليوم - آبل تنصاع لفرنسا.. سنحدث "آيفون 12" في أسرع وقت

انتم الان تتابعون خبر آبل تنصاع لفرنسا.. سنحدث "آيفون 12" في أسرع وقت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:27 مساءً - قالت شركة آبل، الجمعة، إنها ستقوم بتحديث لجهازها آيفون 12 في فرنسا، بعد أن أثار المنظمون مخاوف بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذا الجهاز.

وكانت فرنسا قد أمرت بوقف مبيعات الجهاز، الذي تم إصداره في عام 2020، الثلاثاء، بعد أن وجدت أن النموذج يصدر موجات كهرومغناطيسية أكثر مما هو مسموح به.

وقال الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية، جان نويل بارو، في تصريح لفرانس برس، "أكدت لي شركة آبل أنها ستنفذ تحديثًا لجهاز آيفون 12 في الأيام القليلة المقبلة".

وأصرت الشركة والوزير أيضا، على عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإشعاع.

وقالت شركة آبل في بيان، "يرتبط هذا الأمر ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة"، مضيفة أن الجهاز يتوافق مع قواعد الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشركة، "سنصدر تحديثًا للبرنامج للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب البروتوكول الذي تستخدمه الجهات التنظيمية الفرنسية".

وكانت فرنسا قد منحت عملاق التكنولوجيا الأميركي أسبوعين لإصدار تحديث للهاتف.

وقال الوزير الفرنسي إن الوكالة المسؤولة عن الاختبار، ANFR، ستقيم التحديث بسرعة وتقرر ما إذا كانت سترفع الحظر المفروض على المبيعات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية فشلت بعد إجراء العديد من الدراسات الميدانية في العثور على آثار صحية ضارة ناجمة عن استخدام الهاتف المحمول.

ولا توجد أمراض محددة مرتبطة بمثل هذا الإشعاع.

لكن التعرض لأكثر من 40 واط لكل كيلوغرام من الإشعاع الكهرومغناطيسي يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم.

وتسمح اللوائح الأوروبية بـ 4 واط لكل كيلوغرام فقط لهذه الأجهزة، وقد تجاوز آيفون 12 هذا المستوى بمقدار 1.7 واط لكل كيلوغرام.