نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر: الاحتلال الإسرائيلي نظام فصل عنصري بالقرن 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أمير قطر، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إنه "لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "علينا ألا ننسى أن هناك شعوبًا في العالم تشغلها مآسي الحاضر ومن واجبنا العمل على رفع الظلم عنها".

وفي الملف السوري، شدد الأمير تميم بن حمد على أنه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر".

وجدد التأكيد على تضامن بلاده مع الشعبين المغربي والليبي بعد كارثتي الزلزال والفيضانات، اللتين خلفتا آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وتسببت بدمار واسع وأضرار بيئية عميقة في الدولتين العربيتين.

إلى ذلك قال الأمير القطري: إنه "من المؤسف أن نشهد هذا العام اندلاع العنف في السودان".

وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد، داعيًا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم