العالم اليوم - أخنوش: الحكومة ستبني ما دمره الزلزال والأولوية لهذه الفئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 02:18 صباحاً - زار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يوم السبت، عددا من المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وقال أخنوش الذي زار دوار تنسغارت بجماعة آسني، ودوار ماريغا العليا في جماعة ويركان، إن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات لإعادة بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال، في ظرف عام، أو عام ونصف العام.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية في كلمة ألقاها أمام سكان أحد دواوير الحوز في زيارته التفقدية إلى المنطقة، أن الدولة ستبني ما دمره الزلزال، وأن الجهود الحالية تنصب حول إعادة إيواء المتضررين.

وأضاف أن المناطق المنكوبة ستشهد برامج جديدة للتنمية، وفق خطة تمتد لخمس سنوات.

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نقلت عن بيان للديوان الملكي، الأربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط، خصصت لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى 5 سنوات.

وأشار البيان إلى أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.