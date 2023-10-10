العالم اليوم - تجهيز قافلة مساعدات إنسانية مصرية لدعم الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، الثلاثاء، أنه يعمل على تجهيز قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وقال التحالف الوطني في بيان إن القافلة المصرية تضم أطباء من شتى التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشدد على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في غزة.

وأعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف في غزة، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد التحالف المصري تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق اليوم تنسيقا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت تعرض المعبر لضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الديوان الملكي أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.