العالم اليوم - أسعار النفط تستقر رغم الاضطرابات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تستقر رغم الاضطرابات الجيوسياسية بالشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 مارس 2024 03:28 مساءً - استقر خام برنت القياسي، الاثنين وظل يحوم قرب 82 دولارا للبرميل، بعدما محت المخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين أثر استمرار الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وروسيا.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بلغ 26 سنتا إلى 82.34 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 78.24 دولار.

وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي وسط بيانات صينية أشارت إلى ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتراجع برنت 1.8 بالمئة بنهاية الأسبوع رغم تداوله فوق مستوى 80 دولارا للبرميل لما يزيد قليلا عن شهر، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.

وتعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الجيش الأميركي إن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة خلال اليومين الماضيين في منطقة البحر الأحمر بعد أن استهدف الحوثيون السفينة "بروبل فورتشن" ومدمرات أميركية في المنطقة.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.

وعلى جانب المعروض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الجاري.