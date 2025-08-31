روسيا: مقتل 1340 جندياً أوكرانياً

روسيا: مقتل 1340 جندياً أوكرانياًأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها نفذت توغلا في أراض شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تمكنت من القضاء على 1340 جنديا أوكرانيا وإسقاط 112 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية لموانئ أوكرانية وتجمعات للقوات المسلحة في مناطق عدة من مقاطعات دونيتسك وخاركيف وسومي وخيرسون وزابوروجيا شرقي أوكرانيا، مبينة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في المعدات أيضا شملت مركبات قتالية ومدافع ومستودعات ذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع النزاع بينهما في 24 فبراير 2022، تقارير شبه يومية حول سير المعارك والخسائر، في ظل صعوبة التحقق من المعلومات على الأرض بسبب استمرار الحرب.