نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بدأت الآن.

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "جميع الرهائن العشرين عادوا وهم يشعرون بأنهم في أفضل حال. لقد رُفع عبء كبير، لكن المهمة لم تنتهِ بعد. لم يُعاد الموتى كما وُعِدوا! المرحلة الثانية تبدأ الآن".

ويوم الاثنين، أطلقت حركة "حماس" سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، عبر تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن تتسلمهم إسرائيل، التي أفرجت، بالمقابل، عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الجاري، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

هذا وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة، اعتبارا من غد الأربعاء، ما يمثل نصف العدد المتفق على دخوله للقطاع يوميا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، حسبما كشفت وكالة "رويترز".

وأفادت الوكالة بناء على مذكرة اطلعت عليها وأكدت صحتها الأمم المتحدة أن "إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من غد الأربعاء".

وأضافت أن "إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية".