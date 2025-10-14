عاجل ـ إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل غدًا أمام المحكمة في قضايا الفساد

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو يتعهد: لن ندخر جهدًا لإعادة رفات المحتجزين في غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته "لن تدخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين في غزة"، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لتل أبيب في المرحلة الحالية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن تصريحات نتنياهو تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من عائلات الجنود والمحتجزين، الذين يطالبون الحكومة بتكثيف الجهود لإعادتهم في إطار الاتفاقات الجارية بعد اتفاق شرم الشيخ للسلام.

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل غدًا أمام المحكمة في قضايا الفساد

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعود غدًا للمثول أمام المحكمة، في إطار محاكمته المتواصلة بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال المنصب.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إلى أن الجلسة تأتي بعد فترة من تعليق بعض جلسات المحاكمة، بسبب انشغال نتنياهو بالملفات الأمنية والسياسية الأخيرة، في حين يتابع الشارع الإسرائيلي تطورات القضية التي تُعد من أطول القضايا السياسية في تاريخ إسرائيل.