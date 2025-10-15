النصر والوحدة فـي نهائي كأس نادي الحمراء لكرة القدم

الحمراء ـ من سيف الهطالي:

تأهل فريقا النصر والوحدة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس نادي الحمراء بعد مواجهات الدور النصف النهائي في المباراة الأولى تمكن فريق النصر من تجاوز فريق وادي غول بهدف دون مقابل سجله اللاعب موسى العبري في الدقيقة الثالثة عشرة، فيما اختير كل من مازن الخاطري من فريق وادي غول وموسى الهطالي من فريق النصر كأفضل لاعبين في المباراة، أما المباراة الثانية فشهدت تفوقا كبيرا لفريق الوحدة الذي حقق فوزا عريضا على فريق الشروق بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل سجل أهداف الوحدة بلعرب بن سرور العبري (هدفين) في الدقيقتين الثلاثين والسابعة والثلاثين وزياد بن علي العبري (هدف) في الدقيقة الخامسة عشرة وأحمد بن سرور العبري ثلاثة أهداف( هاتريك ) في الدقائق السادسة والثلاثين والحادية والثمانين والثالثة والثمانين وأحمد بن حمود العبري (هدف) في الدقيقة الستين، فيما حصل بلعرب بن سرور العبري من فريق الوحدة وسليمان بن محمد الهطالي من فريق الشروق على لقب أفضل لاعبين في المباراة

وأشاد عبدالسلام بن مسعود العبري المشرف الرياضي بنادي الحمراء بما قدمته الفرق المشاركة من أداء رائع وروح تنافسية عالية مشيرا إلى أن البطولة كشفت عن مواهب واعدة ولاعبين يمتلكون مهارات فنية تؤهلهم للمشاركة في مختلف المنافسات الكروية القادمة، وأوضح أن المباراة النهائية ستقام مساء بعد غد الجمعة تحت رعاية العميد الركن متقاعد سعيد بن محمد بن راشد الشكيلي على الملعب الرئيسي للنادي.