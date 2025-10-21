نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا وسلوفاكيا ترفضان المشاركة في محكمة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة "تاس" بأن هنغاريا وسلوفاكيا رفضتا المشاركة في مبادرة بروكسل لإنشاء ما يسمى بـ "محكمة مناهضة لروسيا".

وأضاف المصدر: "أبلغت بودابست وبراتيسلافا قيادات الاتحاد الأوروبي برفضهما المشاركة في إنشاء محكمة مناهضة لروسيا".

وفي وقت سابق، أشارت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إلى أن تشكيل المحكمة لم يحظ بدعم سوى 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، دون الخوض في التفاصيل.

وقالت كالاس: "اليوم، التزمت 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى المحكمة الخاصة".

في وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تنوي الرد على محاولات دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة مناهضة لروسيا