المتحدث العسكري يوضح أسباب الانفجارات بمحيط الهايكستب

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه أثناء قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة الساعة 1:45 ظهر اليوم الإثنين، بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، وقع انفجار مفاجئ نتجت عنه عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وأكد المتحدث أنه تم السيطرة على الحادث بالكامل، ويجري تنفيذ الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة بواسطة المختصين، إلى جانب فتح تحقيق شامل من قبل اللجان الفنية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة.