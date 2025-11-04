نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل الأمريكي يحذر من "فوضى عارمة" في الملاحة الجوية إذا استمر الإغلاق أسبوعًا آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من أن استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة لمدة أسبوع آخر قد يؤدي إلى فوضى عارمة وقد يضطر إلى إغلاق جزء من المجال الجوي حرصا على سلامة المسافرين.

وقال دافي في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إذا استمر الإغلاق حتى الأسبوع المقبل، أيها الديمقراطيون، فستشهدون فوضى عارمة، وتأخيرات هائلة في الرحلات الجوية، وإلغاءات واسعة النطاق، وقد نضطر لإغلاق أجزاء معينة من المجال الجوي لأننا ببساطة لن نتمكن من إدارته".

وكان وزير النقل الأمريكي قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغلق المجال الجوي الأمريكي إذا رأت أن الإغلاق الحكومي المستمر يجعل السفر محفوفا بالمخاطر.

ويلقي الديمقراطيون باللوم على الجمهوريين في هذه الأزمة.