العالم اليوم - "مدن" ترسي عقد مشروع ميسان بـ 272 مليون دولار في جزيرة الريم

انتم الان تتابعون خبر "مدن" ترسي عقد مشروع ميسان بـ 272 مليون دولار في جزيرة الريم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:11 صباحاً - أعلنت "مدن" عن ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع "ميسان" في جزيرة الريم لمجموعة "تروجان للإنشاءات"، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم (حوالي 272.3 مليون دولار).

وسيتم بموجب العقد تشييد مجتمعين سكنيين عصريين ومتكاملين ضمن مشروع "ميسان" هما "ميار" و"ثريا"، بما يعزز من التزام "مدن" بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويضم المجتمع السكني "ميار" 60 تاون هاوس و132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، تم تصميمها على مساحات توفر بيئة سكنية استثنائية تلائم احتياجات ساكنيها وأنماط حياتهم العصرية.

أما المجتمع الثاني "ثريا" فيضم 184 تاون هاوس تتميز بتصاميمها المعمارية الفاخرة. وسيمتاز المشروع عند اكتماله بسهولة الوصول الى الشاطئ والحدائق الطبيعية والمركز المجتمعي، مما يوفر بيئة معيشية مثالية لساكنيه.