العالم اليوم - "النيران الصديقة" تمنح أرسنال فوزا دراميا على وولفرهامبتون

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 07:21 صباحاً - استعاد أرسنال توازنه بفوز درامي على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء السبت.

تقدم أرسنال بهدف ذاتي سجله سام جونستون حارس وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 70.

وأدرك الضيوف هدف التعادل في توقيت قاتل، سجله تولو أروكوداري في الدقيقة 90 قبل أن يقتنص الفريق اللندني نقاط الفوز بهدف ذاتي آخر، سجله ييرسون موسكيرا مدافع وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

تجاوز أرسنال بهذا الفوز الثمين كبوة الخسارة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، ونزيف النقاط بتعادلين آخرين في آخر 5 جولات، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة.

ووسع أرسنال الفارق إلى 5 نقاط مؤقتا مع ملاحقه مانشستر سيتي، الذي سيخوض اختبارا صعبا خارج أرضه أمام كريستال بالاس، مساء الأحد.

أما وولفرهامبتون، ففشل في وضع حد لسلسلة هزائمه المتتالية، وبقى في ذيل الترتيب بنقطتين فقط في المركز العشرين بعد خسارته رقم 14 في مشواره بالدوري.