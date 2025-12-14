باريس يتجاوز اختبار ميتز بنجاح

باريس يتجاوز اختبار ميتز بنجاحتقدم فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الصعب على مضيفه ميتز بنتيجة 3- 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

سجل البرتغالي جونسالو راموس وكينتن نجانتو وديزيريه دوي في الدقائق (31، 39، 63) أهداف سان جيرمان، وجيسي يدمينوت والجورجي جورجي تسيتاشفيلي في الدقيقتين (42، 81) هدفي ميتز.

ورفع سان جيرمان بفوزه الحادي عشر في المسابقة، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، رصيده إلى 36 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب العام مؤقتا بفارق نقطتين عن لنس المتصدر السابق الذي يستقبل نيس اليوم الأحد في الجولة نفسها.

في المقابل، مني فريق ميتز بخسارته الرابعة تواليا، والحادية عشرة هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة ثانية، عاد فريق رين لطريق الانتصارات بعدما حول تخلفه بهدف أمام ضيفه بريست إلى فوز ثمين (3- 1).

وتقدم بريست أولا بهدف عن طريق ماما بالدي من غينيا بيساو في الدقيقة (13)، ثم رد رين بثلاثة أهداف سجلها إستيبان لوبول والأردني موسى التعمري ومحمد قادر ميتي في الدقائق (24، 25، 87).

ورفع رين رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، محققا فوزه السابع في مشواره بالدوري، أما بريست فقد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر بعد خسارته الأولى عقب ثلاثة انتصارات متتالية.