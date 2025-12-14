أخبار عالمية

العالم اليوم - الإمارات تُدين حادثة إطلاق النار الإرهابية في تجمع بسيدني

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 04:17 مساءً - أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

