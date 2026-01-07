إعلان رسمي في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - يسيطر الاستقرار الملحوظ على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ويتابع المسافرون والمتعاملون مع السوق الخليجي باهتمام أي تحرك في الأرقام الرسمية، وتشير البيانات الحالية إلى وجود توازن في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع فروق بسيطة جدًا بين البنوك تمنح مرونة للمواطنين في اختيار المكان الأنسب لتغيير العملة سواء لغرض الاستثمار أو السفر.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

للباحثين عن تحقيق أقصى استفادة عند بيع الدرهم، يبرز بنك القاهرة اليوم كأفضل وجهة للشراء من العميل، حيث سجل السعر لديه نحو 12.8661 جنيهًا.

أما في حالة رغبتك في شراء الدرهم من البنك، فإن البنك الأهلي الكويتي يقدم حاليًا أحد أفضل أسعار البيع للجمهور بواقع 12.8703 جنيهًا، وهو ما يجعله خيارًا موفقًا لمن يخططون لرحلاتهم قريبًا ويرغبون في الحصول على العملة بأقل تكلفة ممكنة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

إذا ألقينا نظرة على باقي المؤسسات المالية، سنجد تقاربًا كبيرًا في الأرقام، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا للشراء عند 12.8634 جنيهًا.

بينما استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 12.8524 جنيهًا للشراء، وفي بنوك أخرى مثل بنك نكست والمصري الخليجي، تدور الأسعار حول نفس النطاق بفوارق قروش معدودة.