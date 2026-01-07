بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 02:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى الدوري الإماراتي، حيث يحل نادي شباب الأهلي ضيفاً على نظيره البطائح مساء اليوم الأربعاء، على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الفرسان اللقاء بطموح مواصلة حصد النقاط للدفاع عن لقبه وتقليص الفارق مع الصدارة، حيث يمتلك الفريق 20 نقطة.

في المقابل، يسعى البطائح صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من مناطق خطر الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد البطائح

تُبث أحداث المباراة مباشرة عبر عدد من القنوات الرياضية الإماراتية، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء من خلال قناة أبوظبي الرياضية HD 1، إلى جانب دبي الرياضية 1، وكذلك قناة الشارقة الرياضية، التي تنقل المواجهة ضمن تغطية خاصة للبطولة.