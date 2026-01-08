جهز ميزانيتك.. استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - يواصل الريال السعودي مسيرة الاستقرار التي بدأها مع مطلع العام الجديد حيث أظهرت شاشات الصرف في البنوك المصرية ثباتًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

كشفت التحديثات الأخيرة عن توافق كبير في التسعير بين الكيانات المصرفية الكبرى، حيث استقر الريال في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكذلك بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

وفي المقابل قدم البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا للشراء بلغ 12.57 جنيه، بينما انفرد مصرف أبو ظبي الإسلامي بتقديم أعلى سعر لشراء العملة السعودية عند 12.60 جنيه.

للباحثين عن أقل سعر بيع سجل بنك البركة مستوى 12.61 جنيه للبيع؛ بما يتيح مرونة كبيرة للمتعاملين في اختيار البنك الأنسب لمعاملاتهم المالية.