أخبار عالمية

تحديث لحظي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس...

0 نشر
0 تبليغ

تحديث لحظي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - يسيطر الهدوء التام على شاشات صرف العملات داخل الأروقة المصرفية المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، ويتحرك الدولار بمرونة فائقة داخل نطاق سعري محدود.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

  • سجل متوسط سعر الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
  • بينما اتفقت بنوك ومصر والتجاري الدولي على تسعيرة موحدة بلغت 47.25 جنيه للشراء مقابل 47.35 جنيه للبيع.
  • شهد بنك الإسكندرية تحركًا ليصل السعر فيه إلى 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع.
  • أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد استقر عند مستوى 47.27 جنيه للشراء.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا