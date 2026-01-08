تحديث لحظي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - يسيطر الهدوء التام على شاشات صرف العملات داخل الأروقة المصرفية المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، ويتحرك الدولار بمرونة فائقة داخل نطاق سعري محدود.
سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
- سجل متوسط سعر الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
- بينما اتفقت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي على تسعيرة موحدة بلغت 47.25 جنيه للشراء مقابل 47.35 جنيه للبيع.
- شهد بنك الإسكندرية تحركًا ليصل السعر فيه إلى 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع.
- أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد استقر عند مستوى 47.27 جنيه للشراء.