تحديث لحظي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - يسيطر الهدوء التام على شاشات صرف العملات داخل الأروقة المصرفية المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، ويتحرك الدولار بمرونة فائقة داخل نطاق سعري محدود.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة