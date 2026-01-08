ما حقيقة تهديد الرجاء بإلغاء صفقة يوسف بلعمري؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تهديد نادي الرجاء المغربي بإلغاء صفقة انتقال الظهير الأيسر يوسف بلعمري إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تزعم أن الرجاء لوح بعدم استكمال الصفقة بسبب عدم حصوله على المقابل المادي حتى الآن، إلى جانب احتمالية انتقال اللاعب إلى الدوري البلجيكي وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير الأهلي.

تفاصيل الاتفاق بين الأهلي والرجاء

وأوضح المصدر أن عقدًا ثلاثيًا تم توقيعه بالفعل بين الأهلي والرجاء المغربي واللاعب، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينص على إتمام الانتقال بشكل رسمي عقب اجتياز يوسف بلعمري للكشف الطبي، وأضاف أن اللاعب لم يخضع للفحص الطبي حتى الآن بسبب تواجده مع منتخب المغرب للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على أن يتم إجراء الفحص فور انتهاء مشواره مع المنتخب.

خطوة أخيرة قبل الإعلان الرسمي

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تنتظر أيضًا رحيل أحد اللاعبين الأجانب من قائمة الفريق من أجل إفساح المجال لقيد بلعمري بشكل رسمي وفقًا للوائح القيد المعمول بها، وأشار إلى أن الثنائي أشرف داري ونيتيس جراديشار يأتيان في مقدمة الأسماء المرشحة لمغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد عدم ظهورهما بالمستوى المنتظر ما يفتح الباب أمام تدعيم الفريق بصفقات أجنبية جديدة.