يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:15 مساءً - تستعد مدينة جدة الليلة لتكون مسرحًا لواحدة من أعنف الملاحم الكروية في السوبر الإسباني، حيث يلتقي قطبا مدريد في ديربي يحمل في طياته الكثير من الحسابات المعقدة والذكريات الأليمة، فالميرنجي بقيادة تشابي ألونسو لا يبحث فقط عن مقعد في النهائي بل يطارد شبح الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الليجا بخماسية أمام أتلتيكو.

لقاء اليوم بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد يأتي وسط أجواء مشحونة بالرغبة في رد الاعتبار ومحو الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق الملكي في نسخة العام الماضي فوق نفس الأراضي السعودية لتبقى صافرة البداية هي الفيصل في تحديد من سيواجه برشلونة الذي حجز مكانه مسبقا بخماسية نظيفة في شباك بيلباو.

كيف سيعوض الريال فراغ مبابي؟

تلقى عشاق الملكي صدمة بغياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة مما يضع التكتيك الهجومي لألونسو تحت المجهر في مواجهة دفاعات سيميوني الحديدية.

ولكن الأمل يتجدد في قلب الجماهير بفضل الموهبة الشابة جونزالو جارسيا الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله هاتريك في مرمى بيتيس الأسبوع الماضي ليعلن عن نفسه كحل سحري في اللحظات الحرجة.

ويعد هذا التحدي بمثابة اختبار حقيقي للنضج الكروي لشباب الريال أمام خبرة ومكر لاعبي أتلتيكو الذين يدخلون الميدان بصفوف مكتملة وطموح كبير لتكرار تفوقهم الأخير وفرض سيطرتهم على زعامة العاصمة من بوابة المملكة.

وبالنظر إلى تاريخ الصدامات الرسمية نجد أن ريال مدريد يمتلك أفضلية تاريخية بـ 123 انتصار من أصل 241 مواجهة إلا أن مباريات الكؤوس دائمًا ما تخضع لقوانينها الخاصة التي لا تعترف بالإحصاءات القديمة.

تفاصيل ديربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد