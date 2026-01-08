حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:15 مساءً - تتحول أنظار العالم الليلة إلى ملعب الجوهرة المشعة حيث لا يبحث ريال مدريد عن مجرد انتصار يعبر به إلى نهائي السوبر، بل يطارد فرصة ذهبية لغسل أحزان هزيمته القاسية في الدوري أمام جاره اللدود أتلتيكو، ويأتي هذا اللقاء وسط ضغوط هائلة تحيط بالمدرب تشابي ألونسو الذي يدرك جيدًا أن جماهير الملكي لن تقبل بأقل من الثأر الرياضي خاصة بعد تعثر الفريق في نسخة العام الماضي فوق نفس الأراضي السعودية.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد الأسطورة نصف نهائي السوبر الإسباني hd مباشر

يزيد من إثارة الموقف نجاح الغريم برشلونة في حجز مقعده بالنهائي بالأمس؛ مما يجعل ديربي الليلة بمثابة عنق الزجاجة للفريقين إما العبور نحو كلاسيكو مرتقب أو السقوط في فخ خيبة الأمل من جديد أمام كتيبة دييجو سيميوني التي تجيد اللعب على أوتار التوتر في هذه المواعيد الكبرى.

وتلقى المعسكر المدريدي ضربة موجعة بتأكد غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة الركبة مما وضع ألونسو في اختبار حقيقي لاختيار البديل القادر على فك شفرات دفاع الأتلتي المنيع.

ويبرز اسم الشاب جونزالو جارسيا كأحد أهم الأوراق الرابحة بعد ثلاثيته التاريخية التي هزت شباك بيتيس مؤخرًا؛ مما منحه ثقة مطلقة من المدرجات والجهاز الفني على حد سواء.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

ينطلق الصدام المدريدي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

سيكون المشجع العربي على موعد مع تغطية استثنائية عبر تطبيق وقناة ثمانية الرياضية التي توفر بث مجاني وحصري لهذه القمة المشتعلة وبصوت المعلق فارس عوض ستكون الجماهير حاضرة في قلب الحدث لمتابعة فصل جديد من تاريخ المواجهات التي جمعت الفريقين في 241 لقاء رسمي.

فهل تعتقد أن روح الشباب في ريال مدريد قادرة على تعويض غياب مبابي وحسم الموقعة؟