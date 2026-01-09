رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه أنظار قارة إفريقيا مساء اليوم الجمعة 9 يناير 2026 نحو العاصمة المغربية الرباط؛ إذ يشهد ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله صدام ناري يجمع بين أسود الأطلس والأسود غير المروضة ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

فالمنتخب المغربي يحمل آمال الملايين من جماهيره التي تمني النفس بلقب قاري طال انتظاره ويستفيد من الحالة الفنية المستقرة تحت قيادة وليد الركراكي، بينما يطمح المنتخب الكاميروني العريق لتأكيد تفوقه التاريخي وإقصاء صاحب الأرض لمواصلة حلمه نحو النجمة السادسة في ليلة كروية تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة القارية الأهم.

عن مشاهدة مباراة المغرب، فتعد هذه المباراة هي المنعطف الأبرز في مسيرة أسود الأطلس بالبطولة؛ حيث إن الفوز بها سيفتح أبواب المجد نحو نصف النهائي ويقرب الحلم الإفريقي أكثر من أي وقت مضى فوق التراب المغربي.

وقد جاء تأهل المنتخب المغربي لهذه المرحلة عقب فوز صعب وثمين على تنزانيا بهدف نظيف أظهر مدى التزام الفريق دفاعيًا وقدرته على حسم المباريات المعقدة.

فيما شق المنتخب الكاميروني طريقه نحو ربع النهائي بعد تجاوزه عقبة جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراة أثبتت قوة هجوم الأسود غير المروضة وقدرتهم على قلب الطاولة في اللحظات الحاسمة.

على أنّ التباين في أسلوب اللعب بين تكتيك الركراكي المتوازن والاندفاع البدني الكاميروني يجعل من مواجهة اليوم بمثابة اختبار لقدرة المغرب على الصمود والتحكم في ريتم المباراة أمام خصم لا يرحم في المواعيد الكبرى.

ينطلق الصراع المغربي الكاميروني في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرباط والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما ستكون الساعة العاشرة مساء هي موعد الانطلاق بتوقيت مكة المكرمة.

لضمان عدم تفويت الإثارة خصصت شبكة بي إن سبورتس القطرية قناة beIN Max 1 لنقل أحداث اللقاء حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبرأيك.. هل يكون دعم الجمهور في الرباط هو السلاح الأقوى للمغرب لفك عقدة الكاميرون التاريخية؟