يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:15 مساءً - ستكون أنظار القارة السمراء شاخصة مساء الجمعة نحو المباراة الكبرى التي تجمع أسود الأطلس بأسود الكاميرون في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر يجمع بين أصحاب الأرض والطموح الجماهيري الكبير وبين منتخب كاميروني عريق لا يعرف المستحيل في الأدوار الإقصائية.

يسعى المنتخب المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز مقعد في المربع الذهبي ومواصلة الرحلة نحو اللقب الغالي، بينما يطمح الضيوف لقلب الطاولة وإثبات أن معدنهم يظهر في اللحظات الحرجة من البطولة القارية الأهم.

وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما ستكون الساعة العاشرة مساء هي موعد الصافرة بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة المغرب والكاميرون؟

تتوفر عدة خيارات لمتابعة مباراة المغرب والكاميرون، حيث تبرز القناة المغربية الأرضية على نايل سات كخيار أول ومجاني للجمهور داخل المغرب.

كما يمكن للمشجعين في القارة السمراء التقاط إشارة قناة آر تي إس السنغالية على قمر يوتلسات للاستمتاع بنبض المباراة لحظة بلحظة دون تكاليف إضافية.

أما بالنسبة للمتابعين عبر النظم المشفرة فإن شبكة بي إن سبورتس القطرية ستخصص قناة ماكس الأولى لنقل كافة تفاصيل الملحمة الكروية بتغطية تحليلية شاملة تضم نخبة من رموز الكرة الإفريقية.

وللراغبين في متابعة المباراة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية فإن تطبيقي تود وبي إن كونكت يوفران بثًا فائق الجودة يضمن عدم تفويت أي لحظة من الإثارة المرتقبة في هذه السهرة الكروية التي ستحبس أنفاس الملايين من المحيط إلى الخليج.