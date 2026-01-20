رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والخليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:29 مساءً - تتأهب جماهير الراقي لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة في دوري روشن السعودي، حيث يحتضن ملعب الإنماء مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام 2026 صدامًا كرويًا يجمع بين الأهلي وضيفه الخليج ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر.

يخوض أصحاب الأرض المباراة وهم يمنون النفس بتعزيز موقفهم في المربع الذهبي، إذ يستقر الفريق حاليًا في المركز الرابع برصيد أربع وثلاثين نقطة.

بينما يطمح نادي الخليج صاحب المركز الثامن برصيد أربع وعشرين نقطة في إحداث مفاجأة تقلب التوقعات وتعطل قطار الأهلي المنطلق بقوة في الجولات الأخيرة؛ مما يجعلنا أمام مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في ظل تقارب الطموحات والرغبة الأكيدة في اقتناص نقاط المباراة كاملة.

التشكيلة المتوقعة لكتيبة الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على العناصر الأساسية التي ستخوض غمار هذه الموقعة، حيث من المتوقع أن يحمي عرين الفريق الحارس عبد الرحمن الصانبي، بينما يقود الخط الخلفي الرباعي علي مجرشي وميريح ديميرال برفقة ريان حامد وماتيو دامس لتشكيل جدار دفاعي صلب أمام هجمات الخليج.

وفي منطقة العمليات يتوقع أن يسيطر الثلاثي إمزو ميلو وأتانجا وفهد الرشيدي على إيقاع اللعب لتمويل الخط الهجومي المرعب المكون من ماتيوس وفراس البريكان والمهاجم إيفان توني.

وتراهن جماهير الأهلي كثيرًا على هذا التشكيل الهجومي لانتزاع فوز جديد يضمن للفريق الاستمرار في ملاحقة مراكز الصدارة وتأكيد أفضليته الفنية في هذا الموسم الاستثنائي.

موعد مباراة الأهلي والخليج والقناة الناقلة

ينتظر أن تنطلق أحداث هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة، وهو ما يوافق السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لتبدأ معها رحلة البحث عن هدف مبكر يربك الحسابات، ولضمان متابعة أدق التفاصيل فقد تقرر نقل المباراة حصريًا عبر شاشة قناة ثمانية الرياضية التي ستوفر تغطية ميدانية وفنية شاملة تليق بحجم الفريقين وقيمة المسابقة.

حيث سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بأجواء ملعب الإنماء الصاخبة بجودة عالية ومن خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين لرصد كافة التحولات التكتيكية التي سيجريها المدربون على مدار شوطي اللقاء.