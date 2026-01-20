يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والخليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:29 مساءً - يستقبل ملعب الإنماء في عروس البحر الأحمر جدة مساء اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي النادي الأهلي بضيفه نادي الخليج في افتتاحية مثيرة لمنافسات الأسبوع السابع عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026.

مباراة اليوم تأتي في ظل رغبة عارمة لدى الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل القفز إلى مراكز أكثر تقدمًا في سلم الترتيب.

بينما يطمح فريق الخليج لإثبات جدارته وتقديم أداء تكتيكي عالٍ يمكنه من العودة بنتيجة إيجابية تعرقل طموحات أصحاب الضيافة وتمنح جماهيره ليلة كروية لا تُنسى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا يملأ مدرجات ملعب الإنماء، خاصة وأن الفريقين قد استعدا بشكل مكثف لهذه الجولة التي تعتبر مفصلية في مشوار الذهاب لبطولة الدوري، حيث يسعى الأهلي لفرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى لتجنب أي مفاجآت قد يحضرها مدرب الخليج.

متى تبدأ مباراة الأهلي والخليج؟

تتجه أنظار المتابعين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة صوب صافرة البداية التي ستعلن بدء صراع النقاط الثلاث في جدة، وهو التوقيت الذي يتزامن مع الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والخليج والمعلق

سيكون المتابعون عبر الشاشات على موعد مع تجربة صوتية مميزة، حيث كشفت شبكة ثمانية عن توزيع المهام الصوتية لمباراة الليلة بإسناد التعليق عبر قناة ثمانية 1 للمعلق الشهير فهد العتيبي الذي سيضفي صوته المتميز حماسًا إضافيًا على مجريات اللعب.

في حين سيتمكن مشتركو تطبيق ثمانية عبر الإنترنت من متابعة المباراة بصوت المعلق عبدالله الحربي، وهذه التنوع في الخيارات الصوتية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشبكة الناقلة لمباريات دوري روشن لضمان تقديم محتوى رياضي متكامل يرضي كافة أذواق الجماهير السعودية والعربية.

كيفية ضبط تردد قناة ثمانية

لمن يبحث عن مشاهدة اللقاء بجودة فائقة الوضوح، فإن قناة ثمانية 1 هي الوجهة الرسمية والوحيدة للحدث، ويمكن استقبال القناة عبر قمر نايل سات من خلال ضبط جهاز الرسيفر على التردد 12360 مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.

أما بالنسبة لمتابعي قمر عرب سات فيمكنهم العثور على القناة عبر التردد 11919 باستقطاب أفقي ومعامل تصحيح خطأ 3/4، كما تتيح الشبكة إمكانية المتابعة الرقمية السهلة عبر التطبيق الرسمي الخاص بها؛ مما يضمن للجماهير عدم فوات أي لحظة من لحظات هذه القمة الكروية المرتقبة التي ستكشف الكثير عن شكل المنافسة في المربع الذهبي.