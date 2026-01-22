حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - يبحث الجمهور الكروي مؤخرًا، عن تردد قناة عزام سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز ومباريات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز المقبلة

حيث يبدأ النادي الأهلي المصري مباريات في دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، التي تأتي تكون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور للبطولة، فيما يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد أربعة نقاط ويكون متساوي مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني، لتكون بذلك تلك المباراة هامة وحاسمة لكلا من الفريقين.

أما عن موعد مباراة الأهلي أمام فريق يانج أفريكانز، ستكون يوم الجمعة المقبلة الموافق 23 يناير الحالي لعام 2026، وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

تردد قناة عزام سبورت المفتوحة

يمكن تثبيت تردد قناة عزام سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات الآتية: