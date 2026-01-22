اطّلع على الشوط الأول رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:29 مساءً - تستقبل الرياض حدثًا كرويًا مرتقبًا يجمع بين متصدر الدوري السعودي الهلال وضيفه الفيحاء في ليلة يسعى من خلالها الزعيم لتأكيد هيمنته المطلقة على جدول الترتيب، حيث يمتلك في رصيده 41 نقطة جمعها ببراعة من انتصارات متتالية وتعادلات نادرة؛ مما يجعله يدخل الميدان بروح معنوية تناطح السحاب تحت قيادة فنية خبيرة تهدف إلى حصد العلامة الكاملة دون هوادة وتوسيع الفارق مع بقية المنافسين في سباق اللقب المحتدم.

بينما يعيش الهلال أوج عطائه الفني يجد الفيحاء نفسه في موقف يحتم عليه القتال من أجل كسر سلسلة النتائج غير المرضية التي لازمته في الجولات السبع الأخيرة حيث يدخل اللقاء برغبة صادقة في إيقاف نزيف النقاط وتحقيق مفاجأة تعيد للفريق توازنه المفقود.

ومواجهة المتصدر في عقر داره تمثل سلاحًا ذا حدين فهي اختبار شاق ولكنها أيضًا فرصة ذهبية للاعبي الفيحاء لإثبات قدراتهم واكتساب دفعة معنوية هائلة في مشوار الدوري الطويل.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء

شبكة قنوات ثمانية هي الوجهة الرسمية والوحيدة التي تملك حقوق بث منافسات الدوري السعودي وبطولاته المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة الهلال والفيحاء

وقع الاختيار على قناة ثمانية 1 لتغطية كافة أحداث المباراة بصوت المعلق الشهير فارس عوض الذي سيضفي لمسة من الحماس على مجريات اللعب عبر شاشات التلفاز بجودة فائقة تضمن للمشاهد تجربة بصرية ممتعة تحاكي واقع الميدان.

مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر عبر الإنترنت

في عصر التحول الرقمي لم يعد المشجع مقيدًا بجهاز التلفاز حيث يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة ثمانية التي توفر تغطية شاملة للمباراة وبطولات الكرة السعودية كافة.

كيفية ضبط قناة ثمانية على جهاز الاستقبال

لضمان وصول الإشارة بوضوح تام يمكن للجماهير ضبط تردد قناة ثمانية 1 على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12360 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4.

أما لمستخدمي قمر عرب سات فيمكنهم استقبال القناة عبر التردد 11919.28 باستقطاب أفقي وبنفس معدل الترميز المعتاد مما يوفر خيارات متنوعة لمتابعة المباراة بجودة عالية دون انقطاع أو تداخل في الإشارة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تتجه الأنظار نحو ملعب المملكة أرينا مساء اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يعادل السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تمتلئ جنبات الملعب بجماهير الهلال العريضة التي اعتادت على مؤازرة فريقها في كل المحافل لدفع اللاعبين نحو تحقيق انتصار جديد يعزز من فرص التتويج بالدوري بنهاية الموسم.