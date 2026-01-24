من هو بديل ميريح ديميرال في مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:19 مساءً - أعلن المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، عن بديل المدافع اللاعب التركي ميريح ديميرال، وذلك في المباراة القادمة للفريق أمام نيوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2025-2026.

اللاعب ميريح ديميرال

استقر الألماني ماتياس يايسله، على بديل المدافع التركي ميريح ديميرال، في المباراة أمام فريق نيوم مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري السعودي.

وسيكون البديل هو اللاعب ريان حامد، يأتي ذلك تزامنًا مع مغادرة ديميرال المباراة الماضية أمام فريق الخليج وهو متأثر بالإصابة.

فيما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد ذلك اللقاء أنه تعرض لتمزق بسيط في العضلة الضامة، مما يستدعي ذلك خضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي أيضًا.

ومن المتوقع غيابه عن الفريق حوالي 10 أيام إلى أسبوعين، أملًا في مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام نادي الهلال السعودي والمقررة يوم 2 فبراير المقبل 2026 ضمن منافسات الجولة العشرية من الدوري السعودي.