ثالث الصفقات الشتوية| بيراميدز يعلن التعاقد مع الموهبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 10:22 مساءً - أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع الموهبة الزامبية باسكال فيري، قادمًا من نادي زيسكو الزامبي، ليصبح الصفقة الثالثة للبلو سكاي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي التعاقد مع فيري ضمن خطة إدارة الموج الأزرق لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، استعدادًا للاستحقاقات المتعددة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، كشف تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات بيراميدز مع الحارس الأردني عودة الفاخوري، لاعب نادي الحسين إربد ومنتخب الأردن، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كما أن إدارة الفريق السماوي توصلت لاتفاق نهائي مع الفاخوري، إلا أن اللاعب طلب مهلة 48 ساعة قبل التوقيع الرسمي، في ظل وجود مفاوضات مع أحد الأندية الأوروبية.

من هو باسكال فيري لاعب بيراميدز

وأوضح المصدر أن اللاعب سيوقع رسميًا لنادي بيراميدز في حال عدم التوصل لاتفاق مع النادي الأوروبي قبل 28 يناير الجاري.

ويبلغ باسكال فيري 20 عامًا، من مواليد 17 يوليو 2005، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، حيث يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الزامبية.

وسبق للاعب تمثيل منتخبات زامبيا في مختلف المراحل السنية، كما شارك في مباراة واحدة مع المنتخب الزامبي الأول أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.