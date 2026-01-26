اطّلع على المسلسلات التركية.. تردد قناة تايم تركي الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 11:15 مساءً - تعتبر قناة تايم تركي واحدة من أشهر القنوات التركية التي استطاعت أن تجذب اهتمام محبي الدراما التركية في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوع من المسلسلات التركية المدبلجة أو المترجمة، مع الحرص على تقديم جودة مشاهدة جيدة تناسب مختلف أجهزة الاستقبال وبأعلى جودة في الصوت والصورة.

تردد قناة تايم تركي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10873 أفقي (H) 27500 5/6

مميزات قناة تايم تركي

عرض باقة متنوعة من المسلسلات التركية الشهيرة.

تقديم الأفلام والمسلسلات التركية مدبلجة إلى اللغة العربية.

إعادة الحلقات أكثر من مرة لتناسب جميع الأوقات.

بث مجاني دون الحاجة إلى اشتراك.

جودة صورة وصوت مناسبة لمعظم الشاشات.

محتوى درامي يناسب فئات جميع الفئات العمرية بدون مشاهدة جريئة.

طريقة تنزيل تردد قناة Time Turkey خطوات