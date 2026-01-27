6 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي ضد وادي دجلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:27 مساءً - تعرف علي غيابات النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من 12 مباراة، بعدما حقق 6 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة، سجل خلالها 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حصد الفوز من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة، والاستمرار بقوة في دائرة المنافسة على اللقب، في حين يأمل وادي دجلة في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

غيابات الأهلي ضد وادي دجلة

ويفتقد الأهلي خلال مواجهة اليوم لعدد من العناصر لأسباب فنية، حيث قرر المدير الفني ييس توروب استبعاد كل من محمد سيحا، وأحمد عبد القادر، وأشرف داري، ويوسف بلعمري من قائمة المباراة، في إطار رؤيته الفنية وخياراته التكتيكية.

كما يغيب محمد شريف عن صفوف الأهلي بسبب استمراره في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وينضم عمرو الجزار إلى قائمة الغائبين بعدما تعرض لإصابة عضلية حالت دون لحاقه بالمواجهة، ليكمل الأهلي مبارياته أمام وادي دجلة بعدد من الغيابات المؤثرة.