كم سجل الدرهم الإماراتي اليوم؟ استقرار ملحوظ في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 مساءً - خيم الهدوء على منصات عرض العملات داخل الجهاز المصرفي المصري مع بداية العطلة الأسبوعية، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على مستوياته المستقرة أمام الجنيه دون أي تحركات تذكر.

ويأتي هذا الثبات تزامنًا مع توقف التعاملات الرسمية في البنوك، ليبقى السعر عند آخر إغلاق سجلته شاشات التداول قبل بدء الإجازة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والأهلي

استقر متوسط صرف العملة الإماراتية في البنك المركزي المصري عند 12.75 جنيهًا للشراء و 12.79 جنيهًا للبيع، وهي ذات الأرقام التي أعلنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة

أظهرت لوحات بنك الإسكندرية سعرًا طفيفًا عند 12.72 جنيهًا للشراء، في حين انفرد مصرف أبو ظبي الإسلامي بتقديم السعر الأعلى مسجلًا 12.80 جنيهًا لعمليات الشراء.

بينما استقر بنك البركة عند مستوى 12.78 جنيهًا للبيع، لتبقى هذه الفروقات البسيطة مرهونة بطبيعة العرض والطلب داخل كل مؤسسة قبل عودة العمل رسميًا صباح الأحد.