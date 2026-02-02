”رومانو يُفجر الحقيقة”سبب غياب كريستيانو رونالدو ضد الرياض.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:33 مساءً - كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الرياض نظيره النصر مساء اليوم الإثنين، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، متساويًا في النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط خلف الهلال المتصدر، ما يمنح المواجهة أهمية خاصة في صراع القمة.

سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر ضد الرياض

أوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن غياب قائد النصر لا يرتبط بأي إصابة بدنية أو إجهاد ناتج عن ضغط المباريات، كما لا يدخل ضمن إطار إدارة الحمل البدني، ما يفتح باب التساؤلات حول أسباب عدم تواجده في اللقاء.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر في موسم 25/26

يُعد رونالدو أحد أبرز عناصر النصر خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفًا، إلى جانب صناعة 3 أهداف، بإجمالي 1917 دقيقة لعب، ليواصل حضوره المؤثر رغم بلوغه عامه الأربعين.