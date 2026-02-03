القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد الأهلي في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - يستعد نادي الوحدات لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

يدخل الوحدات اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الدوري بعد التعادل في مباراة الذهاب.

نتيجة مواجهة الذهاب بين الوحدات ضد الأهلي

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي (0-0)، ما يجعل لقاء اليوم فرصة لكل فريق لتقديم الأفضل والفوز بالمباراة.

حكم مباراة الوحدات ضد الأهلي

يدير اللقاء الحكم أحمد إبراهيم يعقوب، الذي سيكون مسؤولاً عن ضبط مجريات المباراة والحفاظ على الانضباط داخل أرض الملعب.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الوحدات ضد الأهلي

ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية HD، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الأردني، بصوت المعلق عماد قطيش.