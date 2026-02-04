R2 عالمي.. اطّلع على بالفيديو هدف تريزيجية ضد البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:07 صباحاً - نجح محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام البنك الأهلي، عند الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف الأهلي بعد ضغط هجومي متواصل فرضه لاعبو المارد الأحمر على دفاعات البنك الأهلي، ليستغل تريزيجيه إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء، ويوجه الكرة بذكاء إلى يسار عبد العزيز عطية حارس مرمى البنك الأهلي، معلنًا عودة الأهلي إلى أجواء المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يخوض الأهلي المباراة كضيف على البنك الأهلي، في المواجهة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتشير النتيجة الي التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

دخل المدرب الدنماركي ييس توروب اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع:أحمد عيد – ياسين مرعي – بيكهام–كوكا.

خط الوسط:مروان عطية – بن رمضان – زيزو.

خط الهجوم:بن شرقي – تريزيجيه – مروان عثمان.