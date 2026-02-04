نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي.. الملخص والأهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:07 صباحاً - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق مصطفى شلبي، الذي تابع كرة عرضية من الجهة اليسرى وأسكنها شباك الأهلي، مستغلًا البداية القوية لفريقه.

وحاول الأهلي العودة في النتيجة خلال الشوط الأول، مع ضغط هجومي متواصل وفرص متعددة أبرزها تسديدة مروان عطية، إلا أن الدفاع حال دون تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي.

ملخص مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن التعادل، وسط محاولات متكررة من تريزيغيه، حتى نجح الأخير في إدراك التعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 79، أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

وبهذه النتيجة، يكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباراة شهدت إثارة وندية حتى الدقائق الأخيرة.