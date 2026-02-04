إمام عاشور خارج الأهلي؟ 4 وجهات محتملة لإنقاذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 03:29 مساءً - لم يعد الوضع بين إمام عاشور ونادي الأهلي على ما كان عليه في بداية مشواره مع الفريق، فإن الغرامة المالية الكبيرة، وتجميد اللاعب، وهتافات الجماهير ضده في مباراة البنك الأهلي كشفت عن فجوة كبيرة في الثقة من الجانبين، مما جعل مصيره داخل النادي محط تساؤل كبير في الأوساط الرياضية المصرية.

هل يهرب إمام عاشور للدوري السعودي بعد غرامة 1.5 مليون؟

يبرز الدوري السعودي كوجهة منطقية جدًا في الوقت الراهن، من جانب الأهلي، فإن بيع إمام لنادٍ سعودي يمكن أن يعوض جزءًا كبيرًا من التكلفة التي دفعها النادي لضمه من ميتيلاند، وربما يحقق ربحًا ماليًا يدعم صفقات مستقبلية.

أما اللاعب فيجد في روشن فرصة للاحتراف بجانب نجوم عالميين، وبيئة بعيدة عن الضغط الإعلامي والجماهيري الشديد الذي يعيشه في مصر.

حقيقة عرض إنتر ميامي لضم إمام عاشور من الأهلي

لا يزال البعض يرى أن تجربة إمام في الدنمارك جلم تأخذ حقها من الوقت والفرص، وفي ظل التوتر الحالي، قد تكون العودة إلى أوروبا ولو عبر دوريات متوسطة مثل الدوري التركي أو البلجيكي أو اليوناني خطوة تساعده على إعادة بناء مستواه بعيدًا عن ضجيج الإعلام المصري والسوشيال ميديا، مع التركيز الكامل على تطوير أدائه الفني.