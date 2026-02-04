معشوق الجماهير.. معلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق نادي الزمالك معلق مواجهة فريقهم أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وأنهى الزمالك استعداداته للمباراة وسط حالة من التركيز، بحثًا عن تحقيق الفوز واستغلال تعثر الأهلي في الجولة الماضية، بينما يأمل فريق كهرباء الإسماعيلية في الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية خلال مشواره في المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية مباشرة عبر قناة ON Sport 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم التحليل الكروي، وأسندت شبكة أون سبورت مهمة التعليق على المباراة للمعلق مؤمن حسن.