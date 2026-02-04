رسالة وداع تهز الجماهير.. أحمد عبد القادر يعلن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:29 مساءً - أعلن اللاعب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي المصري، رحيله عن القلعة الحمراء بشكل رسمي، حيث قام اللاعب بنشر رسالة مؤثرة موجه للجماهير وذلك عبر حسابه الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي

أشار اللاعب أحمد عبد القادر في رسالته عبر انستجرام، قائلًا "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم قد انتهت بالفعل بعد رحلة استمرت لخمسة سنوات علاقتي مع النادي الأهلي"، كما وجه الشكر إلى القلعة الحمراء ورئيسه واللاعبين ومجلس إدارته وجمهوره.

أحمد عبد القادر انتقل لنادي الكرمة العراقي

جدير بالذكر إن بعض التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق، بأن عبد القادر لاعب الأهلي، أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف نادي الكرمة العراقي خلال الانتقالات الشتوية، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

من المقرر بأن يكون موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت المقبل، الموافق 7 فبراير الحالي 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، كما تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.