لا تفوتك.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد الأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية نحو التعرف على كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويحل الهلال ضيفًا على الأخدود في اللقاء الذي يُقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في مواجهة تبدو مائلة كفتها نظريًا لصالح الزعيم، الذي يدخل المباراة بثقله الفني والتاريخي أمام فريق يصارع شبح الهبوط.

ماذا قدم الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم

يخوض الهلال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما جمع 47 نقطة من 19 مباراة، حقق خلالها 14 فوزًا و5 تعادلات دون أن يتعرض لأي خسارة.

ويسعى الزعيم إلى العودة لطريق الانتصارات، بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام الأهلي، في لقاء حُرم فيه من تعزيز صدارته بفارق مريح.

ترتيب الأخدود في الدوري السعودي

يعيش الأخدود وضعًا صعبًا في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط فقط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات مقابل 13 هزيمة.

ويعاني الفريق من تراجع واضح في النتائج، إذ لم يذق طعم الفوز خلال آخر خمس مباريات، ما يزيد من صعوبة مهمته أمام الهلال، خاصة في ظل تفوق الزعيم في جميع المواجهات الست السابقة بين الفريقين.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة الهلال ضد الأخدود عبر قناة وتطبيق ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

تُنقل المواجهة عبر تطبيق «ثمانية» (Thmanyah)، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.