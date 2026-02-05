بمشاركة بنزيما.. موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستضيف ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة مرتقبة تجمع بين الأخدود والهلال، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

الهلال بشعار لا بديل عن الفوز لحسم الصدارة

يدخل الهلال اللقاء بعد سلسلة من التعادلات في آخر ثلاث جولات، كان آخرها التعادل في ديربي السعودية أمام الأهلي، ورغم هذا التعثر النسبي، لا يزال الزعيم متربعًا على صدارة جدول الترتيب، مع تقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر إلى نقطة واحدة فقط، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة في سباق القمة.

في المقابل، يعاني الأخدود من موسم صعب، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط منذ انطلاق المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة الأخدود والهلال عبر قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأخدود والهلال في الدوري السعودي

تُقام المباراة يوم الخميس 5 فبراير 2026، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، والـ 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.