هل يقترب مصطفى شلبي من العودة للزمالك؟ اعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عودة "مصطفى شلبي" لاعب البنك الأهلي الحالي، إلى صفوف القلعة البيضاء تظل مطروحة خلال الفترة المقبلة، لكنها مرتبطة بعدة اعتبارات فنية وإدارية داخل النادي.

رحيل سابق وتألق لافت لمصطفى شلبي مع البنك الأهلي

كان مصطفى شلبي قد غادر الزمالك في الموسم الماضي بعد انتقاله بشكل نهائي إلى البنك الأهلي، حيث نجح في تقديم مستويات قوية لفتت الأنظار، أبرزها تسجيله هدف في شباك الأهلي خلال مواجهة الدوري الأخيرة، ليحصد جائزة رجل المباراة.

هل يحسم الجهاز الفني مصير اللاعب "مصطفى شلبي" في العودة للفريق؟

أوضح المصدر أن أي خطوة نحو إعادة اللاعب لن تتم إلا وفق رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق الفعلية، مؤكدًا أن الأمر مستبعد تمامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يعاني حاليًا من عقوبة إيقاف القيد، ما يمنع النادي من إبرام صفقات جديدة في الوقت الحالي، وهو ما يؤجل التفكير في تدعيم الصفوف حتى إشعار آخر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال طلب الجهاز الفني التعاقد مع "مصطفى شلبي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيتم فتح الملف ودراسته بما يخدم مصلحة الفريق.